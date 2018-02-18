Son dakika... Genelkurmay Başkanı Akar Suriye sınırına gitti

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, 'Zeytin Dalı Harekâtı'nı Suriye sınırında havadan denetledi. Orgeneral Akar ve beraberindeki kuvvet komutanları, devam eden harekâtın son durumuna ilişkin Kilis ve Hatay üzerinde helikopterden dolaşarak bölgedeki komutanlardan bilgi aldı.Org. Akar yaptığı açıklamada, "Ülkemizin haklarını korumak için mücadelemiz sürüyor. Teröristlerin sonları hüsran olacaktır. Harekat başarılı şekilde devam ediyor." dedi.

TSK tarafından, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'ın, Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanları ile Hatay ve Kilis'te incelemelerde bulunduğu bildirildi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, 'Zeytin Dalı Harekâtı'nı Suriye sınırında havadan denetledi.

Orgeneral Akar ve beraberindeki kuvvet komutanları, devam eden harekâtın son durumuna ilişkin Kilis ve Hatay üzerinde helikopterden dolaşarak bölgedeki komutanlardan bilgi aldı.