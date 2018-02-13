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Son dakika... Flaş iddia: 340 terörist teslim oldu

13 Şubat 2018 Salı - 11:59 | Son Güncelleme : 13 02 2018 - 18:22

ÖSO’nun açıklamasına göre, Huveyn köyünde sıkışan 340 DAEŞ teröristi, silahlarıyla beraber muhaliflere teslim oldu.


Suriyeli muhalifler, Esed rejiminin açtığı koridorla  İdlib gerginliği azaltma bölgesine girmeye çalışan DEAŞ'la çatışmalarda 400  teröristi esir alırken, pek çoğunu etkisiz hale getirdi. 
 
Bölgedeki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, Suriyeli muhalif  gruplar ortak operasyonlarla Esed rejiminin kontrol ettiği bölgeden, İdlib'e  ilerlemeye çalışan DEAŞ'ı durdurdu.
 
"İşgalcileri püskürtme" adı verilen ortak operasyon odası kuran  Suriyeli 12 muhalif grup, İdlib güney ve doğu kırsalında çok sayıda DEAŞ'lı  teröristi öldürdü.
 
Çatışmalarla İdlib'e giremeyen ve ağır kayıplar veren DEAŞ'ta çözülme  başladı.
 
Yüzlerce DEAŞ'lı esir
 
Muhaliflerin kurduğu ortak operasyon odası sözcüsü Naci Ebu Huzeyfe,  AA'ya yaptığı açıklamada, Esed rejiminin kontrolündeki bölgelerden İdlib'e  ilerlemeye çalışan DEAŞ'a karşı başlattıkları operasyonun devam ettiğini söyledi.
 
Ebu Huzeyfe, "Bugün, İdlib'in güney ve doğu kırsalında 80'i yaralı  yaklaşık 400 DEAŞ'lı teröristi esir aldık."dedi.
 
DEAŞ'a ve Esed rejiminin saldırılarına karşı 12 Suriyeli muhalif  grubun kurduğu ortak operasyon odasının yaklaşık 2 bin savaşçısı olduğunu  kaydeden Ebu Huzeyfe, "İlk önce savunma hatları oluşturup DEAŞ'ın ilerlemelerini  durdurduk. Daha sonra taarruz ettik. İdlib'in güneydoğu kırsalındaki Um Halahil,  Huveyin ve Ard Zerzur köylerini de geçirdik." dedi.
 
Ebu Huzeyfe, "Son 4 günde İdlib'in güney ve doğusundaki köylerde  muhalifler ve DEAŞ arasında çatışmalar yoğunlaştı. Ağır kayıplar veren DEAŞ'ta  çözülmeler başladı.Emir komuta zincirini kaybeden teröristler, bireysel hareket  etmeye başladı." diye konuştu.
 
Bölgedeki muhalifler gruplar, DEAŞ'ın dağılma sürecinde olduğunu ve  hücre evlerine çekildiği bilgisini paylaştı.
 
Esed rejimi ve DEAŞ bir süredir, Suriye'nin İdlib gerginliği azaltma  bölgesinde muhaliflere karşı ilerlemek için taktik işbirliği yapıyor. 
 
Rejim, ekim 2017'de Hama'nın doğusundaki Hunayfis bölgesinden DEAŞ'lı  teröristlere yol açarak, İdlib'de muhaliflerin ve rejim karşıtı silahlı grupların  kontrolündeki bölgelere geçişlerini sağlamıştı. Koordineli hareket eden DEAŞ ve  rejim, 3 ay boyunca Rusya'nın muhaliflere ve rejim karşıtı askeri gruplara karşı  düzenlediği öncü hava saldırıları sayesinde geniş bir alanda ilerlemişti.
 
Terör örgütü, 30 kilometre uzunluktaki koridordan İdlib'in içine  sokularak Deribiye ve Niha köylerinde konuşlanmıştı.
 
Rejim ve DEAŞ, İdlib'in güneydoğusunda yer yer ilerlerken Rusya  muhaliflere karşı yoğun hava desteği vermişti.
 

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