Son dakika... Flaş açıklama: Biz kaybettik, Türkiye kazandı!

Türkiye'nin Afrin'deki terörle mücadele operasyonları devam ederken komşu ülkelerden de son dakika açıklamaları gelmeye devam ediyor. İran Dışişleri'nde çalışan eski diplomat Sadık Meleki, Suriye'de Türkiye'nin kazandığını, İran'ın ise en büyük kayıpları veren ülke olduğunu belirtti.

