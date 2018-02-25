Son dakika... Esad ateşkesi çiğnedi

Suriye'de Esad rejimi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin bir ay sürecek "insani ateşkes" kararını hiçe saydı. Kararın alınmasının ardından bir gün bile geçmeden Esad güçlerince Doğu Guta, İdlib ve Hama'da saldırılar düzenlendi.

Esad rejimi, BM Güvenlik Konseyi'nin insani ateşkes kararına karşın Doğu Guta, İdlib ve Hama'da saldırılar düzenledi.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarına göre, Esad rejimi, dün gece BMGK'nin Suriye'de bir ay "insani ateşkes" kararına rağmen Doğu Guta'da sabah saatlerinden itibaren 8 bölgeye havadan ve karadan saldırdı.

Rejim güçleri, bu sabah saatlerinde Doğu Guta'nın Duma, Haresta, Şifoniyye ve Kefer Batna, Hammuriye, Sakba, Baeyt Sava ve Merc bölgelerine hava ve kara saldırıları yaptı.

Hammuriye beldesine düzenenlen topçu saldırıları sonucu ilk belirlemelere göre bir kadın hayatını kaybetti.



İdlib ve Hama'daki rejim güçleri sabah saatlerinden itibaren İdlib'in Cisr eş Şuğur ilçesindeki sivil alanları topçu atışlarıyla hedef aldı, ülkenin orta kesimlerindeki Hama ilinin Kefer Zita bölgesine ise havadan sadırdı.

Karar dün gece alınmıştı



BMGK, dün gece, Suriye'ye insani yardım ulaştırılabilmesi ve özellikle rejimin kuşatması altında bulunan Doğu Guta'daki durumu ağır hasta ve yaralıların tahliyesi için en az bir ay insani ateşkes kararı alındığını duyurmuştu.



Kararda, Suriye genelinde insani yardımların ''güvenli, engelsiz ve sürdürülebilir'' bir şekilde ulaştırılabilmesi ve ''durumu ağır hasta ve yaralıların'' tahliye edilebilmesi için tüm taraflardan ''gecikmeden'' çatışmaları en az 30 gün durdurmaları talep edilmişti.

New York'ta, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde oy birliğiyle kabul edilen tasarıya Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerinden ve veto hakları bulunan Rusya ile Çin 'evet' de oyu vermişti.