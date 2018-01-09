Son dakika... İsrail Şam'ı vurdu!

Saldırının Şam kırsalındaki El-Kuteyfe'ye yapıldığı bildirildi.

Saldırı sonrası Suriye ordu su, askeri üssündeki silah depolarına jet ve füzelerle saldırı yapıldığını doğruladı. Ordu yaptığı açıklamada, hava savunma sistemlerinin füzeleri etkisiz hale getirdiğini belirtti.

İsrail ordusu Şam rejimine daha önce de birçok kez füze saldırısı düzenlemişti.