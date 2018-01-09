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Son dakika... İsrail Şam'ı vurdu!

GAZETEVATAN.COM |  09 Ocak 2018 Salı - 9:28 | Son Güncelleme : 09 01 2018 - 13:45

İsrail basınından gelen bir son dakika haberine göre İsrail, Şam yakınlarındaki Esad Rejimine ait bir silah deposunu vurdu.


İsrailli Haaretz gazetesinin son dakika haberinde, Suriyeli muhalif grupların bildirdiğine göre, İsrail Şam yakınlarında Esad rejiminin askeri üssündeki bir silah deposuna saldırdı.
 
Saldırının Şam kırsalındaki El-Kuteyfe'ye yapıldığı bildirildi.
 
Saldırı sonrası Suriye ordusu, askeri üssündeki silah depolarına jet ve füzelerle saldırı yapıldığını doğruladı. Ordu yaptığı açıklamada, hava savunma sistemlerinin füzeleri etkisiz hale getirdiğini belirtti.
 
İsrail ordusu Şam rejimine daha önce de birçok kez füze saldırısı düzenlemişti. 

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