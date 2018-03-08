Son dakika: En düşük maaş 1475 TL oluyor

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı için ‘yüzde 4, 4.5 ve 5’ şeklinde 3 farklı tahmin var. Yüzde 5’lik öngörü tutarsa en düşük maaş esnaf emeklilerinde bin 475, 2000’den önce emekli olan SSK’lılarda bin 648 liraya çıkacak.

