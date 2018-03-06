Son dakika: Emekliye şubat zammı...

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammını 6 aylık enflasyon belirleyecek. İlk 2 aylık enflasyon yüzde 1.76 çıktı, zam oranının belli olması için 4 veri kaldı. Tahminler zammın en az yüzde 4.02 olabileceği yönünde....

Yaklaşık 9 milyon emeklinin Temmuz zammını enflasyon belirleyecek. Bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon, SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranını gösterecek. Bu nedenle emekliler enflasyon verilerini yakın takibe aldı. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından dün açıklanan verilere göre; Ocak-Şubat enflasyonu yüzde 1.76 seviyesinde gerçekleşti. Zam oranının belli olması için 4 veri kaldı. İlk 2 aylık veriye; Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran enflasyonu da eklenecek, emeklilerin zam oranı ortaya çıkacak. Bu da 3 Temmuz'da duyurulacak.

2017 sonuna doğru yayımlanan 2018 Yılı Programı'nda ilk 6 aylık enflasyon tahminlerine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranının yüzde 4.02 olabileceği ifade edilmişti. Ancak hem Merkez Bankası 'nın 2018 enflasyon tahminini yüzde 7'den yüzde 7.9'a yükseltmesi hem de beklenti anketlerinde 2018 sonu enflasyon tahmininin ortalamasının yüzde 9.48 olması, zam oranının daha yüksek çıkabileceğini gösteriyor. Bin 500 lira olan maaş, zam yüzde 4.02 olursa bin 560 lira 30 kuruşa, yüzde 5 olursa bin 575 liraya yükselecek. 2 bin liralık maaş artış yüzde 4.02 olursa 2 bin 80 lira 40 kuruşa, yüzde 5 çıkarsa 2 bin 100 liraya ulaşacak. 2 bin 500 liralık maaş da yüzde 4.02 zamla 2 bin 600 liraya, yüzde 5 artışla ile 2 bin 625 liraya çıkacak.

FAİZSİZ KREDİ VERİLSİN

Emekliler, nakit ihtiyaçlarını karşılamak için sıfır faizli kredi imkanı sağlanmasını istiyor. Bunun için Çalışma Bakanlığı yetkililerinin bankalarla bir araya gelmesini bekleyen emekliler, faizsiz olarak sağlanacak kredinin tutarının maaşın 10 katı, vadesinin de 36 ay olmasını talep ediyor. TAKVİM'i arayan emekliler, "Bankalar emeklilere kolay kredi imkanı sağlıyor ancak faizler geri ödeme yapmamızı zorluyor. Kamu bankaları devreye alınsın. Faizsiz kredi yolu açılsın. Acil nakit ihtiyaçlarımızı krediyle karşılamak ilaç gibi gelir" diyor. (Takvim)

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