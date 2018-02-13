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Son dakika: Emeklinin maaşı yükselecek! En düşük...

13 Şubat 2018 Salı - 7:12 | Son Güncelleme : 13 02 2018 - 8:30

Emekliye asgari ücret formülü geliyor. Temmuz zammı için enflasyonu takibe alan SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yönelik yeni bir çalışma gündemde. En düşük aylık asgari ücrete eşitlenecek.


Yaklaşık 9 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisi yılda iki kez enflasyona endeksli zam alıyor. Ocak'ta yüzde 5.69 zam alan emekliler, Temmuz artışını da merakla bekliyor. Emekliler, Temmuz zammı için enflasyon verilerini takibe alırken, yeni bir çalışma gündeme geldi. Emeklilerin aldıkları en düşük maaşın asgari ücret ile eşitlenmesi üzerinde duruluyor. Bu formül özellikle düşük maaş alan emeklilerin yüzünü güldürecek. Buna göre; tüm emekli maaşları asgari ücretten daha az olmayacak. Bu sağlanırsa özellikle 2000'den sonra emekli olan SSK'lılar ile Bağ-Kur tarım emeklilerinin maaşlarında ciddi zamlar yapılacak. Şu anda uygulanan net bin 603 lira 12 kuruşluk asgari ücret, emekli maaşının da tabanını oluşturacak. Böylece tüm emekli maaşları bin 603 liranın üzerinde olacak.

 

Halen en düşük maaş Bağ- Kur tarım emeklilerinde 988,91, esnaf emeklilerinde bin 405, SSK emeklilerinde ise 935,60 lira. En düşük Bağ-Kur tarım emeklisi aylığında 614,21, en düşük esnaf emeklisi aylığında 198,12 lira, en düşük SSK emeklisi aylığında 667,52 lira artış yaşanacak..

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