Son dakika... Datça'da 5,5 büyüklüğünde deprem!

İçişleri Bakanlığı Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Saat 07.31'de Muğla - Datça açıklarında 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmistir. An itibariyle olumsuz bir ihbarın olmadığı bilgisi alınmıştır. Tarama çalışmaları devam etmektedir. Geçmiş olsun" ifadelerini kaydetti.