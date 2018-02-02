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Darmık Dağı'na Türk bayrağı dikildi

AA |  02 Şubat 2018 Cuma - 16:17 | Son Güncelleme : 02 02 2018 - 21:38

Zeytin Dalı operasyonunda son dakika haberi geldi. Çatışmaların yaşandığı Darmık Dağı'na Türk bayrağı dikildi.


Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Zeytin Dalı  Harekatı kapsamında terör örgütü PYD/PKK'dan arındırılan Darmık Dağı'na  komandolarca Türk bayrağı asıldı. 
 
Afrin'in kuzeybatısında stratejik öneme sahip Darmık Dağı'ndan  harekatın başladığı 20 Ocak'tan bu yana terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca  Kilis'e roket saldırıları düzenleniyordu. Hava ve karadan ateş altına alınan  bölgeye giren komandolar, dağı terör örgütünden temizledi.
 
Harekata katılan 57. Komando Taburu'ndan bir asker tarafından kayda  alınan görüntülerde, dağın zirvesine çıkan başka bir askerin "Türk milletine  armağandır." diyerek elindeki Türk bayrağını diktiği görülüyor.
 
Kayıtta, görüntüyü çeken kişinin "Darmık Dağı alındı, Karşımız  Kilis'in sınırından başlayarak Türk toprakları." ifadesini kullandığı  duyuluyor.
 
Görüntünün son bölümünde ise ele geçirilen zirvede bekleyen komandolar  yer alıyor.
 

 

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