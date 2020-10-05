Son dakika... Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Kabine Toplantısı'nda koronavirüs tedbirleri, Ermenistan 'ın Azerbaycan 'a yönelik saldırıları, Doğu Akdeniz 'deki gelişmeler ve Yunanistan ile yürütülen görüşmelerin ele alınması bekleniyor.

KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ

Türkiye genelinde dalgalı bir seyir izleyen koronavirüs vakalarına karşı yeni önlemler alınmaya devam ediliyor. Son olarak toplu taşıma ve konaklama merkezlerinde HES kodu zorunluluğu getirilirken, gelinen son durumun ele alınması bekleniyor. Bu kapsamda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da kabineyi bilgilendirmesi bekleniyor.

ERMENİSTAN'IN SALDIRILARI

Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırıları devam ediyor. Türkiye'nin destek verdiği Azerbaycan'daki son durum, bölgedeki gelişmeler ve uluslararası hukuktan doğan hakların da Kabine Toplantısında görüşülmesi bekleniyor. Dün Ermenistan'ın sivil hedefleri vurmasına da üst düzeyde tepki gösterilmesi bekleniyor.

YUNANİSTAN İLE MÜZAKERELER

Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeler sonrası Yunanistan ile başlayan müzakereler devam ediyor. Son olarak dün NATO Karargahı'nda yapılması planlanan görüşmeler teknik sebeplerden dolayı ertelenmişti. Müzakerelerde gelinen son durum ve Yunanistan'ın Navtex ilanından sonra Oruç Reis gemisinin Antalya Limanı'ndan ayrılması da toplantıda görüşülecek konular arasında. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da kabineyi bilgilendireceği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantı sonrası açıklama yapması bekleniyor.