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Son dakika: Cinderes teröristlerden alındı! Şiddetli çatışmalar var

AA |  08 Mart 2018 Perşembe - 12:05 | Son Güncelleme : 08 03 2018 - 15:41

Afrin operasyonunda son dakika gelişmesi az önce yaşandı. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin'in Cinderes belde merkezine girdikten sonra terör örgütü YPG/PKK-DEAŞ mensupları arasında şiddetli sokak çatışmaları yaşandı. İlerleyen saatlerde TSK ve ÖSO, Afrin'in Cinderes belde merkezini ele geçirdi. Teröristlerle yaşanan çatışmalar da yer yer sürüyor.


TSK ve ÖSO'nun dün belde merkezine hakim Cinderes Tepesi'ni almasının ardından hava harekatı hız kazanmıştı.

Sahadaki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, TSK ve ÖSO, Afrin'in  güneybatısındaki Cinderes belde merkezine girdikten sonra, bölgeyi tümüyle ele  geçirmek için YPG/PKK-DEAŞ terör örgütü ile sıcak çatışmaya girdi.

TSK ve ÖSO'nun teröristlerle sokak çatışmaları yoğunlaşırken, kaçmaya  çalışan teröristler TSK'ya ait silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) hedef alınıyor.

 

AA, önceki gün Cinderes belde merkezini havadan görüntülemişti. Belde  merkezinin büyük ölçüde boşaltılmış olduğu dikkati çekmişti. PYD/PKK'nın belde  sakinlerini canlı kalkan olarak kullanmak için Afrin merkeze göç ettirdiğini  öğrenilmişti.

Afrin, bir ilçe merkezi ile Racu, Bülbül, Şeyh Hadid, Cinderes, Şeran  ve Mabatlı olmak üzere 6 belde merkezinden oluşuyor.

PYD/PKK, harekat sinyallerini aldığı dönemde tüm yığınak ve savunma  hatlarını ağırlıklı olarak Afrin ilçe merkezinde oluşturmuştu. Beldelerdeki  sivilleri de canlı kalkan yapabilmek için ilçe merkezine taşımıştı.

 

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu  yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'de 4'ü belde merkezi, 122'si köy, 30'u  kritik nokta olmak üzere toplam 156 bölgeyi kontrol altına aldı.

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