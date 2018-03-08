Son dakika: Cinderes teröristlerden alındı! Şiddetli çatışmalar var

Afrin operasyonunda son dakika gelişmesi az önce yaşandı. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin'in Cinderes belde merkezine girdikten sonra terör örgütü YPG/PKK-DEAŞ mensupları arasında şiddetli sokak çatışmaları yaşandı. İlerleyen saatlerde TSK ve ÖSO, Afrin'in Cinderes belde merkezini ele geçirdi. Teröristlerle yaşanan çatışmalar da yer yer sürüyor.

TSK ve ÖSO'nun dün belde merkezine hakim Cinderes Tepesi'ni almasının ardından hava harekatı hız kazanmıştı.

Sahadaki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, TSK ve ÖSO, Afrin'in güneybatısındaki Cinderes belde merkezine girdikten sonra, bölgeyi tümüyle ele geçirmek için YPG/PKK-DEAŞ terör örgütü ile sıcak çatışmaya girdi.

TSK ve ÖSO'nun teröristlerle sokak çatışmaları yoğunlaşırken, kaçmaya çalışan teröristler TSK'ya ait silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) hedef alınıyor.

AA, önceki gün Cinderes belde merkezini havadan görüntülemişti. Belde merkezinin büyük ölçüde boşaltılmış olduğu dikkati çekmişti. PYD/PKK'nın belde sakinlerini canlı kalkan olarak kullanmak için Afrin merkeze göç ettirdiğini öğrenilmişti.

Afrin, bir ilçe merkezi ile Racu, Bülbül, Şeyh Hadid, Cinderes, Şeran ve Mabatlı olmak üzere 6 belde merkezinden oluşuyor.

PYD/PKK, harekat sinyallerini aldığı dönemde tüm yığınak ve savunma hatlarını ağırlıklı olarak Afrin ilçe merkezinde oluşturmuştu. Beldelerdeki sivilleri de canlı kalkan yapabilmek için ilçe merkezine taşımıştı.

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'de 4'ü belde merkezi, 122'si köy, 30'u kritik nokta olmak üzere toplam 156 bölgeyi kontrol altına aldı.