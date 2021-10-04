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Son dakika... Çin 52 savaş uçağı ile Tayvan hava sahasına girdi

AA |  04 Ekim 2021 Pazartesi - 16:49 | Son Güncelleme : 04 10 2021 - 17:30

Son dakika haberine göre; Tayvan, hava savunma sahasına Çin'e ait 52 savaş uçağının girdiğini duyurdu.


Çin Halk Kurtuluş Ordusuna (PLA) ait 52 savaş uçağının,  Tayvan’ın Hava Savunma Tanımlama Sahası (ADIZ) ilan ettiği bölgeye girdiği  bildirildi. 
 
Tayvan Savunma Bakanlığı, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada,  34 J-16 ve 2 SU-30 avcı uçağı ile 2 Y-8 ASW deniz devriye uçağı, 2 KJ-500 erken  uyarı ve kontrol uçağı ve 12 H-6 bombardıman uçağının bugün gündüz saatlerinde  güneybatı hava savunma sahasına girdiğini duyurdu.
 
Açıklamada, uçakların telsizle uyarıldığı, faaliyetlerini izlemek  üzere sivil devriye uçakları ile hava savunma füze sistemlerinin devreye  sokulduğu bildirildi.
 
Uçuşlar, Tayvan'ın kayıtlarını tutmaya başladığı Eylül 2020'den bu  yana bir günde tespit ettiği en çok sayıda uçağın katıldığı "ihlal" oldu.
 
Çin Halk Cumhuriyeti'nin ilanının kutlandığı 1 Ekim Çin Ulusal Günü ve  onu izleyen 2 günde toplam 93 uçak, Tayvan'ın ADIZ ilan ettiği bölgeyi ihlal  etmişti.
 
Tayvan Savunma Bakanlığı, 1 Ekim’de 38, 2 Ekim’de 39, 3 Ekim’de ise 16  savaş uçağının hava savunma tanımlama sahasına girdiğini bildirdi.
 
1 ve 2 Ekim'deki uçuşlar, Tayvan'ın o güne dek tespit ettiği, en çok  sayıda uçağın katıldığı "ihlaller" olmuştu.
 
Çin'in ADIZ'a yönelik uçuşlarını uçak sayısını arttırarak sürdürmesi  bölgede gerilimin tırmandığına işaret ediyor.
 
İhlallere Tayvan ve ABD’den tepki gelirken, Çin medyası, Çin Halk  Cumhuriyeti’nin ilanının yıl dönümünün kutlandığı Ulusal Gün ve ertesine denk  gelen uçuşları, Pekin’in ada üzerindeki egemenlik iddiasındaki kararlılığını  vurgulayan bir “gövde gösterisi” olarak yorumladı.
 
Cuma ve cumartesi gündüz ve gece, ikişer parti halinde yapılan  sortiler, Tayvan’ın kayıtlarını tutmaya başladığı Eylül 2020’den bu yana tespit  ettiği en çok sayıda uçakla yapılan ihlaller oldu.
 
Bakanlık, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, 1 Ekim’de  gündüz 18 J-16, 4 SU-30 avcı uçağı ile 1 Y-8 ASW deniz devriye uçağının, gece ise  10 J-16 avcı uçağı, 2 H-6 bombardıman uçağı ve 1 KJ-500 erken uyarı ve kontrol  uçağının hava savunma sahasını ihlal ettiğini belirtti.
 
2 Ekim’de gündüz 14 J-16 ve 4 SU-30 avcı uçağı ile 2 Y-8 ASW deniz  devriye uçağının, gece de 12 J-16 ve 6 SU-30 avcı uçağı ile 1 KJ-500 erken uyarı  ve kontrol uçağının ihlalde bulunduğu kaydedildi.
 
3 Ekim Pazar günü ise 8 J-16, 4 SU-30 avcı uçağı, 2 Y-8 ASW deniz  devriye uçağı ve 1 KJ-500 erken uyarı ve kontrol uçağının gündüz saatlerinde hava  sahasında uçtuğu ifade edildi.
 
Ulusal Gün kutlamalarını izleyen 3 günde toplam 93 uçak ADIZ’ı ihlal  ederken, pazar günü gece saatlerinde uçuş tespit edilip edilmediğine dair  açıklama yapılmadı.
 
İhlallerin tamamı Tayvan Adası’nın güneybatısında, ada ile Güney Çin  Denizi’ndeki Dongşa (Pratas) takımadaları arasında kalan bölgede gerçekleşti.
 
Tayvan ve ABD’den tepkiler
Tayvan’da hükümet başkanlığını yürüten Su Tseng-chang, pazar günü,  adanın güneyindeki bir bilim parkının açılışında yaptığı açıklamada, ihlalleri  kınayarak, “Çin her zaman bölgesel barışı tehlikeye atacak zalim ve barbarca  eylemler yapıyor.” ifadesini kullandı.
 
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price da yaptığı açıklamada,  Çin’in Tayvan çevresindeki askeri faaliyetlerinin “hesap hatası riski  taşıdığını”, “bölgesel barış ve istikrarı tehdit ettiğini” belirtti.
 
ABD’nin Tayvan’a öz savunma kapasitesini koruması için yeterli desteği  sürdüreceğini vurgulayan Price, “Pekin yönetimine Tayvan üzerindeki askeri,  diplomatik ve ekonomik baskı ve zorlamalarına son vermeye çağırıyoruz.”  değerlendirmesinde bulundu.
 
Çin medyasından “askeri geçit töreni” yorumu
Ulusal Gün ve izleyen haftada tatile giren Çin’de olayla ilgili henüz  resmi bir açıklama yapılmazken, devlet medyasında yer alan haber ve yorumlarda  uçuşların milli gurur vesilesi olarak görülmesi dikkatİ çekti.
 
Global Times gazetesi, dün yayımladığı baş yazıda, “Halk Kurtuluş  Ordusu (PLA) mükemmel bir iş çıkardı. Bunu geçmişte Tiananmen Meydanı’nda yapılan  askeri geçit törenlerinin Tayvan Boğazı’nda sergilenmiş bir hali olarak  görebiliriz. Bu, Çin’in ada üzerindeki egemenliğinin açık ve kuşkuya yer  bırakmayan beyanıdır. Çin Halk Cumhuriyeti’nin 72’nci kuruluş yıl dönümüne  yakışır bir eylem olmuştur. Ülke genelinde halkımıza büyük cesaret vermiştir.  Ulusal Gün’ün önemini vurgulayarak yeni bir mertebeye yükseltmiştir.” ifadelerine  yer verdi.
 
Bu yıl 199 günde ihlaller tespit edildi
Tayvan’ın resmi istatistiklerine göre, Çin savaş uçakları bu yıl 199  günde ADIZ’a yönelik ihlallerde bulundu.
 
Çin’in15 Haziran'da 28, 5 Eylül'de 19, 16 Eylül'de 9 ve 23 Eylül'de de  24 savaş uçağıyla ADIZ'ı ihlal ettiği bildirilmişti.
 
Çin-Tayvan anlaşmazlığı
Çin'de İkinci Dünya Savaşı'nın ardından çıkan iç savaşta Mao Zedong  liderliğindeki Çin Komünist Partisinin (ÇKP) 1949'da iktidarı ele geçirmesi ve  Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmesi üzerine Çan Kayşek liderliğindeki  Çin Milliyetçi Partisi (Kuomintag) üyeleri, Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan  "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek bağımsızlık  ilan etmişti.
 
Bu girişim Çin tarafından kabul edilmese de Tayvan temsilcileri,  1971'e kadar Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Çin'i temsil etmişti.  1950'ler ve 1960'larda çok sayıda ülkenin diplomatik ilişki tercihini Çin  Cumhuriyeti'nden Çin Halk Cumhuriyeti'ne çevirmesinin ardından 1971'de BM Genel  Kurulunda yapılan oylamada Pekin hükümetinin Çin'in tek meşru temsilcisi kabul  edilmesiyle Tayvan'ın uluslararası örgütlerdeki konumu belirsiz hale gelmişti.
 
Pekin yönetimi, "Tek Çin" ilkesini benimseyerek Tayvan’ın kendi  topraklarının parçası olduğunu savunuyor. Tayvan Boğazı ve çevresindeki askeri  varlığının yanı sıra Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler  kurmasına, BM'de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı  çıkıyor

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