Son dakika... 'Ve kaybettiler! Türkiye...'

Afrin operasyonu dünya basının ilgisini çekmeye devam ediyor. Harekatla ilgili bir yandan son dakika haberleri ulaşırken Alman basınından bomba bir yorum geldi. Alman gazetesi Tagesspiegel, ABD ve Avrupa'nın Suriye'de kaybettiğini yazdı. Gazeteye göre, Avrupalılar, ABD ve kendi ülkelerine terör örgütü PYD/PKK'yı Suriye'de kendi kaderine terk ettiği için öfkeli.

Alman gazete si Tagesspiegel gazetesi 'Zeytin Dalı' harekâtını Türk – Amerikan ilişkileri açısından değerlendirdi. Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı'nda başarılı olduğunu itiraf eden gazete, Avrupa ve ABD 'nin PYD/PKK'yı kendi kaderine terk ettiğini belirtti.

Gazetede şu ifadeler yer aldı:

"Son günlerde Avrupa, ABD'nin ve Almanya 'nın PYD'lileri kaderlerine terk etmelerine duyulan öfke ile çalkalandı. Suriye , ABD ve Avrupa için kaybedilmiş sayılıyor. Sorulabilecek son stratejik soru sadece, şiddetin tırmanışının durdurulabilmesi için ne yapılabileceği olabilir."

Afrin milli silahlarla teröristlere dar ediliyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Zeytin Dalı Harekatı'nda kullandığı yerli yapım radar karıştırıcı, Fırtına obüsü, kirpi, çok namlulu roketatar, ATAK helikopter ve hassas güdümlü kitler gibi araç, silah ve mühimmatla terör örgütleri PKK /KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarına Afrin'i dar ediyor.

Mainz'ın Allgemeine Zeitung gazetesi ise, Türkiye'de ağırlanan 3 milyondan fazla mülteciyi görmezden gelerek, Zeytin Dalı Harekatı'nın Ürdün ve Lübnan'a yeni 'mülteci akını' başlatacağını iddia etti:

"Türkiye'nin Suriye sınır bölgesindeki askeri müdahalesi yüzünden Ürdün ve Lübnan yeni bir mülteci akınına uğrayabilir. Bu iki ülke, şimdiden bir milyondan fazla kayıtlı ve kayıtsız mülteci barındırıyor. Ürdün ve Lübnan'ın istikrara kavuşturulması, Avrupa'nın mutlak önceliği olmalıdır. Ürdün ve Lübnan'a mülteci kriziyle baş edebilmesi için verilecek her milyon Euro'nun iyi bir yatırım olacağı unutulmamalıdır."