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Son dakika... Burs ve kredi başvuruları başladı

28 Ekim 2020 Çarşamba - 10:06 | Son Güncelleme : 28 10 2020 - 10:06

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020-2021 eğitim öğretim yılı için burs ve kredi başvurularının başladığını duyurdu.


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