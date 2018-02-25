Son dakika... Bozdağ: Müslim şu anda gözaltında

Başbakan Yardımcısı Bozdağ terör örgütü PYD/PKK’nın eski eş başkanı Salih Müslim'in şu anda gözaltında olduğunu açıkladı. Bozdağ "Beklentimiz Türkiye'ye iade edilmesi. Süreç başladı" dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ Çekya'nın başkenti Prag'da yakalanan Salih Müslim ile ilgili ilk açıklamayı yaptı.

Bozdağ, Müslim'in şu anda gözaltında olduğunu ve İçişleri, Dışişleri ve Adalet bakanlıklarının Müslim'in iadesine ilişkin birlikte çalışmakta olduğunu söyledi.

Bekir Bozdağ, "Beklentimiz Türkiye'ye iade edilmesi. Süreç başladı. Hem Türkiye hem Çekya suçluların iadesine dair Avrupa sözleşmesine taraftır" ifadelerini kullandı.

Salih Müslim'in yakalanma süreci

Türkiye tarafından kırmızı bülten talebi ile aranan, terör örgütü PYD/PKK'nın eski eş başkanı Salih Müslim Çekya'nın başkenti Prag'da yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) İnterpol Daire Başkanlığı Müslim'in Prag'da bir toplantıya katılacağına yönelik medyadaki haberler üzerine Çekya makamlarından yakalanmasının talep etti.

Harekete geçen Çek güvenlik güçleri, Müslim'i 02.35'te gözaltına alarak durumu EGM yetkililerine iletti. Çekya İnterpol Birimi, Müslim'in 24 Şubat'ta Prag'da Türkiye'nin talebi ve ilettiği yakalama emirlerine istinaden gözaltına alındığını Türk makamlarına bildirdi.

4 milyon liralık ödülle kırmızı listede

Terör örgütü PYD/PKK'nın eski eş başkanı Müslim, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinin kararına istinaden, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma", "nitelikli kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs", "kamu malına zarar verme", "mala zarar verme" ve "tehlikeli maddeleri nakletme" suçlarından aranıyordu.



PYD/PKK'nın eski eş başkanı Salih Müslim'in ismi, İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesinde 4 milyon liralık ödülle kırmızı kategoride yer alıyor.