Son dakika bombası! 300 Rus askeri...

ABD’nin öncülük ettiği IŞİD’le mücadele koalisyonunun 7 Şubat’ta Deyrül Zor’da düzenlediği hava saldırısında kaç kişinin öldüğü konusundaki tartışma sürüyor. Reuters ajansı üç ayrı kaynağa dayandırarak verdiği haberde, bu saldırıda Kremlin’e yakınlığıyla bilinen bir Rus askeri firmasında çalışan 300 erkeğin öldüğünü ya da yaralandığını öne sürdü.
Söz konusu olayda, Beşar Esad yönetimine bağlı güçlerin ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri’ne (SDG) saldırması üzerine koalisyon güçleri yanıt vermişti. Koalisyon, saldırının ardından 100’ü aşkın kişinin öldürüldüğünü açıklarken Amerikan CBS televizyonu ölenler arasında Rus paralı askerlerinin de bulunduğunu iddia etmişti. Ancak Rusya tüm bunları yalanlamıştı.
‘EN AZ ÜÇ UÇAK DOLUSU YARALI TAŞINDI’
Reuters’ın haberinde ise tam 300 kişinin öldüğü ya da yaralandığı öne sürülüyor. Öldürülenlerin, ağır silah ve tanklarla donatılan, Şam rejimini destekleyen özel Rus güvenlik şirketlerine bağlı paralı askerler olduğu iddia ediliyor. Haberde adının açıklanmasını istemeyen Rus ordusundan bir doktor, saldırıda 100 kişinin öldüğü bilgisini verdi. Moskova’daki askeri bir hastanede çalışan söz konusu doktor, saldırıda yaralananların Suriye’den tahliye edilerek tedavi için Rusya’ya getirildiğini, Moskova’ya en az üç uçak dolusu yaralı taşındığını kaydetti. Doktor, bulunduğu hastanedeki 50’den fazla yaralıdan 30’unun durumunun ağır olduğunu söyledi.
‘ÇATIŞMAYA 550 KİŞİ KATILDI’
Reuters’ın haberindeki bir başka kaynak ise Suriye’deki Rus askeri firmasıyla bağları olduğu belirtilen, Kozaklardan oluşan paramiliter bir örgütün liderlerinden Yevgeni Şabayev Yaralananlardan bazılarını Moskova’da Savunma Bakanlığı’nın hastanesinde ziyaret ettiğini söyledi. Şabayev, yaralıların Deyrül Zor yakınlarındaki çatışmaya yaklaşık 550 kişinin katıldığını anlattığını belirtti.
Rus resmi kaynakları Suriye’de özel güvenlik şirketlerinin görevlendirildiği iddialarını yalanlıyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zakharova son basın toplantısında, medyada yer alan yüzlerce Rus’un öldüğü yönündeki haberleri yalanladı. Saldırıda beş Rus’un öldüğünü belirten sözcü, “Ancak ölenler Rus askeri değil” dedi. Saldırıda yaralananlar olduğunu, ancak bu kişilerin Rus vatandaşı olup olmadıklarının incelenmesi gerektiğini söyleyen Zakharova, ölenlerin Rus güvenlik güçleriyle ilgisi olmadığını ifade etti.
Deutsche Welle Türkçe