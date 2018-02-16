Son dakika bombası! 300 Rus askeri...

Rusya ABD'nin Deyrül Zor'da 7 Şubat'ta düzenlediği hava saldırısında beş Rus vatandaşının öldüğünü açıkladı. Ancak Reuters haber ajansı 300 Rus özel güvenlik şirketi çalışanının öldüğünü ya da yaralandığını iddia etti.

