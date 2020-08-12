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Son dakika! Binlerce araç sahibini ilgilendiriyor! Süre uzatıldı!

AA |  12 Ağustos 2020 Çarşamba - 13:07 | Son Güncelleme : 12 08 2020 - 13:23

Son dakika gelen bilgilere göre; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında araç muayene sürelerinin 30 Eylül’e kadar uzatıldığını bildirdi.


Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yeni tip koronavirüs  (Kovid-19) salgınına yönelik tedbirler kapsamında araç muayene süresinin 30  Eylül’e kadar uzatıldığını bildirdi. 
 
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, normalleşme süreci  sonrasında araçlarını muayeneye götüren vatandaşların, muayene istasyonlarında  yoğunluk oluşturmalarının önüne geçilmesi ve virüsün vatandaşlara olası etkisinin  en aza indirilmesi amacıyla muayene süresinin uzatılması kararı alındı.
 
Bu kapsamda, muayene süresi 3 Nisan-3 Temmuz tarihlerinde sona eren ve  17 Ağustos'a kadar muayenesi yaptırılamayan araçlar için söz konusu süre 30  Eylül'e kadar uzatıldı.
 
Karar gereğince vatandaşların hakları korunacak ve araç muayene  sürelerini uzatanlardan yüzde 5'lik gecikme ücreti alınmayacak.
 
Ayrıca, bu dönemde 420 bin aracın muayene edilmesi bekleniyor.

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