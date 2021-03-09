AFAD'da alınan bilgiye göre, Bingöl'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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Son dakika... Bingöl'de deprem! Şiddeti...
09 Mart 2021 Salı - 11:36 | Son Güncelleme : 09 03 2021 - 11:42
Bingöl'de saat 11:20'de 4,0 büyüklüğünde meydana geldi.
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