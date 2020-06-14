14 Haziran 2020 Pazar
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 109.835 0.62 EURO 7,6810 -0.65
USD 6,8190 -0.30 ALTIN 379,720 -0.08
CANLI BORSA
TÜMÜ

Son dakika... Bingöl'de 5.9 şiddetinde deprem!

14 Haziran 2020 Pazar - 17:35 | Son Güncelleme : 14 06 2020 - 17:35

Bingöl Karlıova'da 5.9'da büyüklüğünde bir deprem meydana geldi


AYRINTILAR GELİYOR...

ETİKETLER

bingöl deprme son deprmeler karlıova
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.