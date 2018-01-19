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Son dakika: Bine yakın PKK'lı sınıra konuşlandı

19 Ocak 2018 Cuma - 17:17 | Son Güncelleme : 19 01 2018 - 17:29

ABD ordusunun, Suriye-Türkiye sınırındaki Tel Abyad hattında yaptığı keşiflerin ardından bine yakın PYD/PKK’lı bölgeye yerleştirildi.


ABD ordusunun  Suriye-Türkiye sınırındaki keşif çalışmalarının ardından bine yakın PYD/PKK’lı  Tel Ebyad hattına konuşlandı. 
 
AA’nın Tel Ebyad’da güvenilir kaynaklardan aldığı bilgilere göre, ABD  ordusunun zırhlı araç ve pikaplarından oluşan konvoyları, geçen cuma ve salı  günü, terör örgütü PYD/PKK’nın SDG adını kullanarak işgalde tuttuğu Tel Ebyad  bölgesine geldi.
 
Amerikan askerleri, on araçtan oluşan konvoylarla iki gün boyunca  Suriye-Türkiye sınır hattında keşif yaptı.
 
ABD ordusunun, Türkiye’nin Akçakale sınır kapısının karşısındaki Tel  Abyad kapısı yakınları ile buranın doğu ve batı hatlarında tamamladığı  incelemenin ardından terör örgütü bölgeye sevkiyatta bulundu.
 
Örgütün işgalindeki AynulArab (Kobani) ilçesinin güneyinde bulunan Ayn  İsa beldesinden araçlarla hareket eden binden fazla PYD/PKK’lı, Tel Ebyad’a  getirildi.
 
Örgüt, Tel Ebyad’da Türkiye sınırına bakan, aralarında Kanıytra, Tel  Fender, Carıh, Slip ve Han köylerinin bulunduğu 10 civarında gözlem noktasına  takviye yaptı.
 
Gözlem noktalarında en fazla 15 terörist bulunurken, takviyelerle bu  sayı her bir noktada yaklaşık yüzer teröriste ulaşı.
 
  
ABD’nin Sınır Güvenlik Gücü planı
 
AA, 9 Ocak'taki haberinde ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ve  istihbarat teşkilatı CIA'in PYD/PKK'nın Kandil yapılanması ile ortak bir "sınır  güvenliği gücü" oluşturma çabasını duyurmuştu.
 
Haberde, 400 terör örgütü mensubunun bu yönde verilen eğitimi  tamamladığı, ilk etapta örgütün işgal ettiği ancak rejim ile sınır hattında yer  alan Aynularab (Kobani), Tel Ebyad, Resulayn ve Malikiye'de konuşlanacağı,  Afrin'e de sevk edilebileceği bilgileri yer almıştı.
 
ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun sözcüsü Albay Ryan Dillon,  14 Ocak'ta AA'nın haberini doğrulamış, SDG ismini kullanan terör örgütü PYD/PKK  mensuplarından oluşan ve 30 bin kişiyi bulacak "sınır güvenliği gücü"  kuracaklarını açıklamıştı.
 
Ardından, Pentagon Suriye'de terör örgütü PYD/PKK'nın paravanı SDG’ye  kurdurmayı planladıkları "Sınır Güvenliği Gücü"nün "yeni bir ordu" veya  "konvansiyonel sınır muhafız gücü" olmadığını iddia etmişti.
 
Dışişleri Bakanı Rex Tillerson da dünkü açıklamasında, "Türkiye'ye bir  açıklama borcumuz var. Bu, tamamen yanlış resmedilmiş ve yanlış tanımlanmış bir  durum ve bazı kişiler yanlış konuşmuş. Herhangi bir sınır güvenlik gücü  kurmuyoruz." yorumunu yapmıştı.
 

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