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Son dakika... Benzine indirim geliyor! Bu geceden itibaren...

02 Ekim 2020 Cuma - 10:45 | Son Güncelleme : 02 10 2020 - 10:47

Sektör temsilcilerinden edinilen bilgiye göre benzin fiyatına bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 15 kuruş indirim geliyor.


Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 15 kuruş indirim gelmesi bekleniyor.
 
EPGİS söz konusu indirimi akşam saatlerinde açıklayacak.

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