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  • 'Ankesörlü telefonla ardışık aramaya' yönelik soruşturmada 25 astsubay hakkında gözaltı kararı

'Ankesörlü telefonla ardışık aramaya' yönelik soruşturmada 25 astsubay hakkında gözaltı kararı

AA |  22 Temmuz 2020 Çarşamba - 9:29 | Son Güncelleme : 22 07 2020 - 9:53

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığından 19'u muvazzaf 25 astsubay için gözaltı kararı çıkarıldı.


Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca,  Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki FETÖ mensubu askerler arasında iletişim  yöntemi olarak kullanılan ankesörlü telefonlarla kontörlü ve büfe telefonlarından  periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri belirlenen şüphelilerin  19'unun aktif görevde olduğu ifade edildi.
 
Şüphelilerden 1'inin ihraç, 4'ünün emekli, 1'inin ise istifa ettiği  belirtilen açıklamada, Ankara merkezli 13 ildeki zanlılardan 12'sinin gözaltına  alındığı, diğerlerinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
 
  
 

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