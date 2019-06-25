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Son dakika: Balıkesir'de korkutan orman yangını

AA |  25 Haziran 2019 Salı - 15:45 | Son Güncelleme : 25 06 2019 - 15:52

Balıkesir'in Havran ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının söndürülmesine çalışılıyor.


İlçeye bağlı kırsal Büyükdere Mahallesi Akçapınar mevkisindeki makilik  alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
 
Madra Dağı eteklerindeki yerleşim yerleri civarında etkili olan  yangını kontrol altına alabilmek için ekipler bölgeye yönlendirildi.
 
 
Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri yangına  müdahale ediyor. Edremit Orman İşletmesi ekipleri de helikopterle söndürme  çalışmalarına katılıyor.
 
 
 
Ekipler, ormanlık alana da yakın olan bölgedeki alevleri kontrol almak  için çalışmalarını sürdürüyor.

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balıkesir havran yangın
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