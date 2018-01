Son dakika: Bakanlık'tan terör saldırısı uyarısı!

" BD'de yaşanan terör saldırıları ve şiddet olaylarında son zamanlarda artış olduğu gözlenmektedir. Bombalı veya silahlı terör eylemlerinin yanısıra, araçların kalabalık üzerine sürülmesi suretiyle gerçekleştirilen saldırıların, şehir merkezleri ile kültürel etkinlikleri, metro istasyonlarını, kamu binalarını, ibadet yerlerini hatta okul kampüslerini hedef almaya devam etmesi muhtemeldir.

Ohio Üniversite Kampüsünde, Forth Lauderdale-Hollywood Havalimanında, Minnesota'da Dar Al-Farooq Camiinde, Teksas'taki bir kilisede düzenlenen saldırılar, Charlottesville ve New York 'ta araçların kalabalığa sürülmesi suretiyle gerçekleştirilen saldırılar ve son olarak da New York metrosundaki bombalı saldırı, ABD’de yaşanan terörizme ve/veya aşırı sağcı/ırkçı eylemlere örnek teşkil etmektedir.