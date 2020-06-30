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Son dakika... Bakan Selçuk'tan flaş Kısa Çalışma Ödeneği açıklaması

AA |  30 Haziran 2020 Salı - 14:35 | Son Güncelleme : 30 06 2020 - 16:07

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kısa Çalışma Ödeneği süresindeki 1 aylık uzatma için işverenlerden yeni talep alınmayacağını bildirdi.


Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada Selçuk, 3,5 milyonu aşkın  işçinin yararlandığı kısa çalışma uygulamasından faydalanan iş yerleri için kısa  çalışma süresinin 1 ay uzatıldığını hatırlattı.
 
Uzatmadan yararlanabilmek için işverenlerden yeni bir başvuru  alınmayacağını ve uzatılan süre için yeni bir uygunluk tespiti yapılmayacağını  aktaran Selçuk, sadece ilk 3 aylık dönemde kısa çalışma ödeneğinden yararlanan  işçilerin, yine aynı dönemde uygulanan çalışılmayan süreler kadar bu haktan  yararlanabileceğini ifade etti.
 
Kovid-19 salgını nedeniyle "dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel  durumlar kapsamında zorlayıcı sebep" gerekçesiyle, bugüne kadar 3,5 milyonu aşkın  işçiye 13,5 milyar liranın üzerinde kısa çalışma ödemesi yapıldığı bilgisini  paylaşan Selçuk, "1 aylık uzatma için işverenlerden yeni bir talep alınmayacak.  Ancak normal faaliyetine başladığı için 1 aylık uzatmadan faydalanmak istemeyen  veya daha önce uygulanan çalışılmayan süreleri azaltmak isteyen işverenlerimizin  bu durumu İŞKUR birimlerine bildirmeleri gerekmektedir." ifadelerini kullandı.
 
Öte yandan açıklamada, Resmi Gazete'de yayımlanan karara istinaden,  İŞKUR Yönetim Kurulu kararıyla 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren dışsal  etkilerden kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle yeni kısa çalışma başvurusu  alınmayacağı da aktarıldı.
 

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