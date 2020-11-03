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Son dakika... Bakan duyurdu! 8 Kasım'a kadar uzatıldı

03 Kasım 2020 Salı - 10:00 | Son Güncelleme : 03 11 2020 - 10:16

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020-2021 eğitim öğretim yılı için burs ve kredi başvurularının 8 Kasım'a uzatıldığını duyurdu.


Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu,  2020-2021 eğitim öğretim yılı için burs ve kredi başvurularının  8 Kasım'a  uzatıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2020-2021 eğitim öğretim yılında  Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı sonucunda ilk defa bir yükseköğretim  programına girmeye hak kazanan öğrencilerin yanı sıra yükseköğretim programında  eğitimi devam edenler ile yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşlarının  burs/kredi başvuruları 8 Kasım Pazar günü saat 23.59'a kadar uzatıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Bakan Kasapoğlu, 3 Kasım'da son bulacak  başvuruların 8 Kasım'a kadar uzadığını vurgulayarak, "Her zaman olduğu gibi  gençlerin yanındayız. Bize ne zaman ihtiyaç duyarlarsa oradayız. Burs kredi  başvuruları ile ilgili olarak başvurusunu çeşitli nedenlerle yapamayan  öğrencilerimizi düşünerek başvuru sürelerimizi uzatma kararı aldık." ifadelerini  kullandı.

Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak

Burs ve kredi hakkından yararlanmak isteyen öğrenciler başvurularını  e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek.

Daha önce başvuru yapan ancak değişiklik yapmak isteyen öğrenciler de  8 Kasım'a kadar e-Devlet'e girerek güncelleme yapabilecek.

Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı  durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları  aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan  öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.

 

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