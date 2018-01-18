Son dakika... Bakan Çavuşoğlu: ABD tam olarak tatmin etmedi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li yetkililerin açıklamalarıyla ilgili "Yapılan tüm açıklamalara rağmen biz tam olarak tatmin olmadık" dedi. Çavuşoğlu, "Açıklamalar üzerine Türkiye'nin Afrin Membiç operasyonu ertelenir mi?" sorusuna ise 'Hayır' yanıtını verdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, CNN Türk'ün canlı yayınında ABD ile yaşanan son kriz ve Amerikalı yetkililerle yaptığı görüşmeler hakkında konuştu. Çavuşoğlu, "Açıklamalar üzerine Türkiye'nin Afrin Membiç operasyonu ertelenir mi?" sorusuna “Hayır” yanıtını verdi.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"Sözde bir terör ordusunun kurulması, geri dönülmez hasar açar dedik. Yapılan tüm açıklamalara rağmen, biz tam olarak tatmin olmadık. Bu adımları devam ettirirlerse, Suriye'nin geleceği de tehdit altına girer.

ABD bize Mümbiç'te verdiği sözü tutmadı. YPG Membiç'ten çekilmedi. Bizim adım görmemiz gerekiyor. Öyle ya da böyle demeleri, bizim tatmin etmez. ABD'nin artık somut adım atmasını bekliyoruz.



YPG'deki silahları toplama sözü vermişlerdi. Hamburg'da olsun, diğer görüşmelerde olsun, Beyaz Saray'da olsun, telefon görüşmelerinde olsun, kendileri söylediler. 'Verdiğimiz silahların seri numaralarını alıyoruz ve Rakka operasyonunda olsun toplayacağız' dediler. Bunun mümkün olmadığını defalarca anlattık ve bugün de görüyoruz.



ABD gibi bir ülke sözünü tutmalı. Bu ülke güvenilir olmazsa kim bunlarla yola çıkar? Dünyada seven sevmeyen herkes bunu söyler: 'Erdoğan bir söz verdiği zaman tutar.' Liderlerde olması gereken bir özellik bu.



ABD terör örgütüne desteği bırakmalı. ABD Pakistan'ı bu konuda eleştiriyor. Ama kendileri 'Ben süper gücüm, yaparım' diyorlar."