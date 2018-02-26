Son dakika... Ateşkes emri!

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 'in talimatı doğrultusunda Suriye 'nin başkenti Şam kırsalındaki Doğu Guta'da yarından itibaren her gün 09.00-14.00 saatleri arasında insani mola vereceklerini duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndaki toplantıda konuşan Şoygu, "BM Güvenlik Konseyi (BMGK), önceki gün insani yardımların ulaştırılabilmesi için Suriye genelinde ateşkes çağrısı içeren 2401 sayılı kararı kabul etti. Rusya Devlet Başkanı'nın talimatıyla Doğu Guta halkının can kayıpları vermesini önlemek amacıyla yarından itibaren her gün 09.00-14.00 saatleri arasında insani mola verilecek" dedi.

'İNSANİ KORİDOR KURULACAK'

Sivillerin bölgeden tahliyesi için insani koridor açılacağını da aktaran Şoygu, "Koordinatlar hazırlandı ve en kısa sürede açıklanacak" diye konuştu.

'RUKBAN SIĞINMACI KAMPININ BULUNDUĞU BÖLGEDE İNSANİ KORİDOR AÇILMASINI ÖNERDİK'

Bu arada Şoygu, Doğu Guta'nın siviller ve sığınmacılar açısından tek gerilimli nokta olmadığını kaydederek Rusya'nın Tanf'ta ABD 'nin kontrol ettiği Rukban sığınmacı kampının bulunduğu bölgede insani koridorlar açılmasını önerdiğini belirtti.

Şoygu, "Sivillerin sorunsuz bir şekilde evlerine dönebilmesi ve barışçıl yaşama yeniden geçebilmeleri için Tanf'ta ve Rukban sığınmacı kampının bulunduğu bölgelerde insani koridorlar açılmasını ve insani mola verilmesini önerdik" ifadelerini kullandı.

'RAKKA İÇİN DEĞERLENDİRME KOMİSYONU KURULMASI ÖNERİLDİ'

Şoygu, Rakka 'daki durumun değerlendirilmesi için BM himayesinde uluslararası insani değerlendirme komisyonu kurulmasını önerdiklerini de vurguladı.

Bakan, komisyon sayesinde kitle iletişim araçlarının ve insani kuruluşlarının girmesine izin verilmediği Rakka'da gerçekte neler yaşandığını görebileceklerinin altını çizdi.

'SURİYE'DEKİ DENEYİME DAYANARAK MUHAREBE EĞİTİM SİSTEMİNE YENİ HEDEFLER KOYDUK'

Diğer taraftan Şoygu, Rus ordusunun muharebe eğitim sistemine yeni hedefler eklediklerini ifade etti.

Şoygu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Suriye'deki deneyime dayanarak, Rus ordusunun muharebe eğitim sistemine yeni hedefler koyduk. Bu, gerçek taktik durumu taklit etmeye ve termal görüntüleme araçlarını ve modern silah komplekslerini kullanmaya imkan sağlıyor."