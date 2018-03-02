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Son dakika... Askeri üsse saldırı! Ülkede...

GAZETEVATAN.COM |  02 Mart 2018 Cuma - 11:26 | Son Güncelleme : 02 03 2018 - 11:26

Somali'de askeri üsse bomba yüklü araçla saldırı yapıldığı bildirildi.


Ayrıntılar geliyor...

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