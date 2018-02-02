Son dakika... Askeri helikopterler çarpıştı! Ülkede şok!

Uluslararası haber ajanslarının son dakika olarak aktardığı habere göre Fransa'da iki askeri helikopter çarpıştı, en az beş kişi hayatını kaybetti.

Fransa'nın güneyinde bulunan Marsilya kenti yakınlarında Fransız ordusuna ait iki helikopterin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişinin öldüğü bildirildi.

Yerel Var Matin gazete sinde yer alan haber de, kazanın sabahın erken saatlerinde Carces gölü yakınlarında meydana geldiği belirtildi.

Haberde, Fransız ordusuna ait iki helikopterin, sebebi bilinmeyen bir şekilde çarpıştığı ve ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Bölgeye ilk yardım ve kurtarma ekipleri sevk edilirken Le Parisien gazetesi, helikopterlerde 6 kişinin olduğunu iddia etti. Gazete, altıncı kişinin bulunması için ekiplerin seferber edildiğini yazdı.

Kaza yerinin turistik Saint-Tropez kentine 50 kilometre mesafede bulunduğu belirtilirken, bölge valiliği, helikopterlerin Fransız Kara Kuvvetleri'nin havacılık okuluna ait olduğunu açıkladı.