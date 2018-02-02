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Son dakika... Askeri helikopterler çarpıştı! Ülkede şok!

AJANSLAR |  02 Şubat 2018 Cuma - 12:04 | Son Güncelleme : 02 02 2018 - 12:27

Uluslararası haber ajanslarının son dakika olarak aktardığı habere göre Fransa'da iki askeri helikopter çarpıştı, en az beş kişi hayatını kaybetti.


Fransa'nın güneyinde bulunan Marsilya kenti yakınlarında  Fransız ordusuna ait iki helikopterin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 5  kişinin öldüğü bildirildi. 
 
Yerel Var Matin gazetesinde yer alan haberde, kazanın sabahın erken  saatlerinde Carces gölü yakınlarında meydana geldiği belirtildi.
 
Haberde, Fransız ordusuna ait iki helikopterin, sebebi bilinmeyen bir  şekilde çarpıştığı ve ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiği  kaydedildi.
 
Bölgeye ilk yardım ve kurtarma ekipleri sevk edilirken Le Parisien  gazetesi, helikopterlerde 6 kişinin olduğunu iddia etti. Gazete, altıncı kişinin  bulunması için ekiplerin seferber edildiğini yazdı.
 
Kaza yerinin turistik Saint-Tropez kentine 50 kilometre mesafede  bulunduğu belirtilirken, bölge valiliği, helikopterlerin Fransız Kara  Kuvvetleri'nin havacılık okuluna ait olduğunu açıkladı.
 
Öte yandan Fransa Savunma Bakanı Florence Parly'nin kaza bölgesine  hareket ettiği belirtildi.
 

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