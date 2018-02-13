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Son dakika... Askeri araç ile minibüs çarpıştı

AA |  13 Şubat 2018 Salı - 20:50 | Son Güncelleme : 14 02 2018 - 0:17

Hatay'ın Kırıkhan İlçesinde askeri araçla minibüs çarpıştı. Ölü ve yaralıların olduğu bildirildi


Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde meydana gelen trafik  kazasında 4 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. 
 
Alınan bilgiye göre, narenciye paketlemede görev yapan tarım  işçilerini taşıyan Hüseyin Anşen  yönetimindeki 46 DT 289 plakalı minibüs, ilçeye  bağlı Yalangoz Mahallesi'nde park halindeki askeri tıra çarptı.
 
Kazada Anşen ile yolculardan Osman Anşen ve Emin İdem olay yerinde,  Selvi Balakan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
 
Yaralılar Saadet Tuba Kesmeci, İlknur Ulaş, Hüseyin Anşen, Hasan  Çağlar,  Hacer Durmaz, Fidan Özkan, Hacer Durmaz, Selda Anşen, Kübra Nur Ariz ve  Meryem Çağlar, ambulanslarla çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.
 
Çarpmanın etkisiyle büyük hasar oluşan minibüs, vinç yardımıyla  sıkıştığı yerden çıkarıldı. Minibüsün çarptığı askeri tırın üzerinde zırhlı  personel taşıyıcı (ZPT) olduğu görüldü.
 
Kırıkhan Kaymakamı Mustafa Erkayıran da olay yerindeki incelemelerin  ardından hastanelere giderek yaralıların durumları hakkında bilgi aldı.
 
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
 

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