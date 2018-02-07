Yeni yılda asgari ücretle birlikte 20 milyon çalışanın asgari geçim indirimi de arttı. Asgari geçim indirimi brüt asgari ücret üzerinden hesaplanıyor. Ödenen tutar, çalışanın evli olup olmaması, evliyse eşinin çalışıp çalışmamasına ve çocuk sayısına göre değişiklik gösteriyor. Her çalışana ödenen asgari geçim indirimi, bu yıl en az 152,21 lira, en çok ise 258,76 lira olarak uygulanacak. Bekar asgari ücretlilere bu yıl asgari geçim indirimiyle birlikte ayda bin 603 lira ödeme yapılıyor. Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu asgari ücretli işçiye bin 709 lira ödenirken; evli ve eşi çalışmayan asgari ücretli işçi bin 633 lira, evli, eşi çalışmayan, 1 çocuklu işçi bin 656 lira alacak..
Son dakika: Asgari ücretliye bin 709 TL...
07 Şubat 2018 Çarşamba - 8:29 | Son Güncelleme : 07 02 2018 - 8:44
Asgari geçim indirimi 152,21 ile 258,76 lira aralığına yükselirken; evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu asgari ücretlinin eline geçecek aylık tutar bin 709 liraya çıktı.
- Altın 7.35 itibarıyla...
- EBA kurs başvurusu... EBA girişi nasıl yapılır?
- AÖF bahar dönemi kayıt yenileme tarihleri ne zaman? (AÖF kayıt yenileme 2018)
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dün akşam neden yayınlanmadı?
- Meryem 27. yeni bölümde sürpriz evlilik teklifi!
- Sen Anlat Karadeniz 3. yeni bölümde Tahir ve Mustafa ölümle burun buruna!
- Bireysel emeklilik iptali nasıl yapılır?
- Survivor 2018 Gönüllüler takımı da belli oldu!