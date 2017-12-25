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Son dakika... Asgari ücret cuma günü açıklanacak

25 Aralık 2017 Pazartesi - 15:42 | Son Güncelleme : 25 12 2017 - 16:00

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren asgari ücretle ilgili son dakika gelişmesi yaşanıyor... Asgari ücretin cuma günü açıklanacağı bildirildi.


Asgari ücret için beklenen tarih belli oldu. Asgari ücretin ne kadar olacağı 29 Aralık'ta açıklanacak.
Asgari ücret zammı için milyonlarca işçi, merakla Asgari Ücret Komisyonu'ndan çıkacak olan kararı bekliyor. 2018 yılında asgari ücretin ne kadar olacağını belirleyen Asgari Ücret Tespit Komisyonu, görüşmelerini sürdürüyor. Son olarak 22 Aralık Cuma günü 3. toplantısını gerçekleştiren komisyon, toplantıda asgari ücret zammı hakkında karara varamamıştı.

BAKAN SARIEROĞLU'NDAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, konuk olduğu AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ücretlendirmenin de konuşulan konulardan biri olduğunu belirten Sarıeroğlu, "Şu anda sendikalı kardeşlerimiz var, toplu sözleşme yapılmış süreçler söz konusu. Biz, mevcut, aynı şekilde devam ettireceğiz, 52 günlük bir ilave tediye artışımız olacak" dedi.

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