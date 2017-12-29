Son dakika! Asgari ücret belli oluyor...

Milyonlarca kişiyi etkileyecek olan asgari ücret ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Asgari Ücret Komisyonu saat 14:00'da toplandı. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücret konusunda Çalışma Bakanı ile görüşüyor. Toplantı sonrasında asgari ücret açıklanacak.

Son dakika haberine göre Asgari Ücret Komisyonu bugün saat 14.00'te toplanacak ve toplantı sonrası asgari ücreti açıklayacak.

2018 asgari ücret ne kadar olacak sorusu gündemdeki yerini koruyor. Peki asgari ücret ne kadar olacak? Bugün gerçekleşecek olan 4. Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı'nın ardından açıklanacak olan 2018 asgari ücret zammı oldukça merak ediliyor. İşte asgari ücret görüşmelerinde son gelişmeler...

ASGARİ ÜCRET ZAMMI AÇIKLANIYOR

Çeşitli mesleklerde asgari ücret maaşla çalışan milyonlarca işçinin merakla beklediği 2018 asgari ücret zammı için artık sona geliniyor. Önümüzdeki yıl ne kadar maaş alacaklarını heyecanla bekleyen işçiler, geçtiğimiz günlerde yapılan üç Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı'nı da yakından takip etti ancak asgari ücret görüşmelerinin yapıldığı toplantılar sonrası karar çıkmadı.

Son yaşanan gelişmeyle dördüncü Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı'nın bugün saat 14'te yapılacağı duyuruldu. Böylece milyonlarca asgari ücretle çalışan işçi, toplantı sonrasında 2018 yılında asgari ücretin ne kadar olduğunu öğrenecek.

ERDOĞAN ÇALIŞMA BAKANI İLE GÖRÜŞÜYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücret konusunda Çalışma Bakanı ile görüşüyor