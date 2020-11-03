Son dakika... Antalya'da tur teknesi battı

Antalya'nın Alanya ilçesinde alabora olan tur teknesinde hayatını kaybeden yolcuya ulaşıldı. Ceset, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından karaya çıkartıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde içinde turistlerin bulunduğu tur teknesi alabora oldu.Olay, yaklaşık 1 saat önce Cilvarda burnu önü fosforlu mağara önünde meydana geldi. İçinde turistlerin bulunduğu tur teknesi kötü hava şartları sebebiyle battı. Kazadan kurtulan turistlerin bazıları yüzerek 30 metre uzaklıktaki kayalıklara ulaşırken, bazı yolcuların kurtarılması için çalışmaların devam ettiği bildirildi. Olayda kaybolan bir kişinin cesedine ulaşılırken, teknenin içinde bulunan ceset Sahil Güvenlik ekipleri tarafından alınarak karaya çıkartıldı.

Sahil Güvenlik tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi;