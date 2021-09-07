07 Eylül 2021 Salı
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.472 -0.17 EURO 9,8880 0.53
USD 8,3330 0.69 ALTIN 484,900 -0.11
CANLI BORSA
TÜMÜ

Son dakika... Antalya'da deprem! İlk bilgiler geldi

07 Eylül 2021 Salı - 14:26 | Son Güncelleme : 07 09 2021 - 14:27

Antalya'nın Kumluca ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Antalya'nın Kumluca ilçesinde saat 14.14'te 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
 
Deprem, yerin yaklaşık 26 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

ETİKETLER

antalya akdeniz deprem son depremler AFAD kandilli
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.