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Son dakika: Anlaşma bozuldu! Esad ile PKK/PYD...

20 Şubat 2018 Salı - 7:36 | Son Güncelleme : 20 02 2018 - 7:36

Suriye'den son dakika haberi geldi. Terör örgütü PKK/PYD'nin, Esad rejimin isteklerini yerine getirmeyince anlaşmanın bozulduğu belirtildi.


Geçtiğimiz cuma günü rejim ile 14’üncü görüşmesini gerçekleştiren terör örgütü PYD’nin, son 3 yıldan buyana “kesinlikle görüşmeyiz” dediği Esad rejimine bağlı askeri birliklerin Afrin’e konuşlanması için 3 saatlik bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.

Habertürk'ten Çetiner Çetin’in bölgedeki yerel kaynaklara dayandırdığı haberde; önemli kamu binalarının da içinde yer aldığı 52 noktayı PYD’den isteyen rejime önce “evet” yanıtını veren terör örgütü, akşam saatlerinde masa başında verdiği sözlerin tersine sadece 12 noktayı verebileceğini ilettiği bunun üzerine anlaşmanın iptal edildiği ve rejimin sert tepki gösterdiği ifade edildi.

Terör örgütü PYD’nin rejim ile yapılan görüşmeler sonrasında dün sabah saatlerinde Mümbiç’te gerçekleştirdiği toplantı sonrası verilen sözlerden vazgeçtiği belirtiliyor.

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