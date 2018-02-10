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Son dakika: Ankara'da DEAŞ operasyonu

AA |  10 Şubat 2018 Cumartesi - 16:36 | Son Güncelleme : 10 02 2018 - 16:50

Ankara'da eylem hazırlığında olduğu tespit edilen DEAŞ mensubu 17 kişi, belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalandı.


Ankara Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan  istihbari çalışmalar sonucunda, eylem hazırlığında oldukları belirlenen terör  örgütü DEAŞ mensuplarının yakalanması için çalışma başlatıldı.
 
Düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 17 DEAŞ'lı terörist gözaltına  alındı.
  
Tamamı yabancı uyruklu olduğu belirtilen kişilerle birlikte çok sayıda  dijital materyal de ele geçirildi.
 
Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğüne  götürülürken, operasyonların devam edeceği öğrenildi.

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