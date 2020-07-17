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Son dakika... Anayasa Mahkemesi, CHP'nin başvurusunu reddetti

17 Temmuz 2020 Cuma - 15:33 | Son Güncelleme : 17 07 2020 - 15:33

Anayasa Mahkemesi, CHP'nin, İnfaz Yasası'nın "şekil yönünden" iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle yaptığı başvuruyu reddetti.


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AYM CHP İnfaz yasası
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