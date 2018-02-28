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Son dakika: Ahmet Altan'a verilen ceza...

AA |  28 Şubat 2018 Çarşamba - 16:19 | Son Güncelleme : 28 02 2018 - 16:42

Yazar Ahmet Altan, bir internet sitesinde yayımlanan yazısında kullandığı ifadeler nedeniyle "terör örgütü propagandası yapmak" ve "Cumhurbaşkanına hakaret etmek" suçlarından 5 yıl 11 ay hapisle cezalandırıldı.


İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına, başka suçtan  tutuklu bulunan Ahmet Altan cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS)  aracılığıyla katıldı. Duruşmada sanık Altan'ın avukatları da hazır bulundu.
 
Duruşmada esas hakkındaki savunmasını yapan sanık Altan, yazar olarak  yazılarını ve ifadelerini kendisinin seçeceğini belirterek, şunları söyledi:
 
"Sur Mahallesi'nde (Diyarbakır) 13-14 yaşındaki askerle çatışan Kürt  çocuklarına 'çocuk' dediğim için yargılıyorsunuz. Çocuklara çocuk diyemezmişim.  'Biz onlara çocuk demiyoruz, sen de demeyeceksin.' diyorsunuz. Sizin ne dediğiniz  beni ilgilendirmiyor, ne diyeceğimi size soracak değilim. Onlar çocuktu, birçoğu  da öldü. Çocuklara 'çocuk' dediğim için beni yargılayacağınıza 'Neden bu ülkede  çocuklar ölüyor?' diye kendinize sorun. Çocuklara çocuk demek, suç değildir,  çocukların öldürüldüğü bir ülke yaratmak suçtur. Birkaç oy fazla alabilmek için  oradan oraya savrulan siyasilerin yanında yer almadığım için mi  yargılayacaksınız?"
 
Sanık Altan, 10 gün önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldığını  hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:
 
''Şeriatçı, darbeci olarak ceza aldım, yine aynı yazıdan dolayı  Marksist teröristlikle suçlayıp, bilmem kaç yıl ceza vermek istiyorsunuz. Verin  benim omuzlarım güçlüdür. Daha birkaç yıl önce siyasi iktidar, Abdullah Öcalan'ın  mektubunu insanların önünde okutturdu. O zaman yasa yok muydu, savcılar yok  muydu? Hiç dava açmadınız, iyi de yaptınız. Peki bugün niye Kürt çocuklarına  'çocuk' dedim diye benim hakkımda dava açıyorsunuz. Yasa değişmedi aynı yasa.
 
İktidardaki parti, Kürt oylarından vazgeçip, milliyetçi oyların peşine  düşerek, savaşı ve ölümü tercih eden bir politika izlemeye başladı. Bir siyasi  parti pozisyon değiştirdi diye siz neden pozisyon değiştiriyorsunuz? Yasalar  gereği o gün suç sayılmayanı bugün suç sayamazsınız. Eğer suç sayıyorsa yargı  olmaktan vazgeçip bir siyasi partinin il teşkilatı olmayı kabul etmiş demektir.  Çocuklara çocuk diyeceğim. Her zaman demokrasi ve barış isteyeceğim. Bunun bedeli  hapis yatmaksa hapis de yatacağım.''
 
 Cezada indirim yapılmadı
 
Sanık Altan'ın savunmasının ardından avukatları söz alarak,  müvekkillerinin beraatine karar verilmesini talep etti.
 
Dosyayı karara bağlayan mahkeme heyeti, Altan'ın, "www.haberdar.com"  isimli internet sitesinde yayımlanan "Ezip geçmek" adlı makalesinde kullandığı  ifadelerle Diyarbakır/Sur, Şırnak/Cizre ve Mardin'de silahlı terör örgütü PKK'nın  şehir savaşı stratejisi için kullandığı "hendek kazma" eylemlerini masumane  göstermeye çalıştığını belirtti.
 
Heyet, sanık Altan'ı ''silahlı terör örgütü propagandası yapmak"  suçundan 3 yıl hapis cezasına çarptırdı.
 
Ahmet Altan'ın dava konusu yazıda Cumhurbaşkanı için yaptığı ağır  ithamlar, Cumhurbaşkanı'nın şeref ve saygınlığını küçük düşürücü ifadeler, bu  ifadelerin ve ithamların farklılığı ile yoğunluğunu dikkate alan heyet, sanık  Altan'ı "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan 2 yıl 11 ay hapis cezasına  mahkum etti.
 
Mahkeme, sanığın, 4 Ocak tarihli duruşmada heyete karşı olumsuz  tutum ve davranışları ile pişmanlık duymaması nedeniyle cezada indirim yapmadı.
 
Sanık Ahmet Altan, toplamda 5 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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