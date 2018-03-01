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Son dakika: Afrin kırsalında şiddetli çatışma!

DHA |  01 Mart 2018 Perşembe - 17:08 | Son Güncelleme : 01 03 2018 - 17:16

Afrin kırsalında güvenlik güçleriyle teröristler arasında çatışma çıktı. Çatışmada şehit ve yaralıların olduğu bildirildi. Teröristlerin ateş altına alındığı bölgedeki yaralı askerlerde bölgeden tahliye edilerek Hatay' daki hastanelere taşındı..


Suriye'nin Afrin kırsalında güvenlik güçleri ile teröristler arasında çatışma çıktı. Çatışmada şehit ve yaralıların olduğu bildirildi. Teröristlerin ateş altına alındığı bölgedeki yaralı askerler, tahliye edilerek Hatay'daki hastanelere taşındı. Çatışmanın ardından bölgeye takviye ekipler sevk edilirken, sınırdaki konuşlu birlikler de teröristlerin geçiş güzergahlarını çok namlulu roket atar ve fırtına obüsleriyle ateş altına aldı.
 

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