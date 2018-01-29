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Son dakika: Afrin'de stratejik tepe ele geçirildi

AA |  29 Ocak 2018 Pazartesi - 16:30 | Son Güncelleme : 29 01 2018 - 20:49

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Türk Silahları Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) Afrin'in batısında gerçekleştirdiği operasyonda stratejik 915. Tepe ele geçirildi.


Afrin'in batısındaki Racu belde merkezinin güneyindeki 915. Tepe'ye  yönelik sabah saatlerinde başlayan operasyon sayesinde belde çevresinde terör  örgütü PYD/PKK'ya karşı tüm hakim noktalar kontrol altına alındı.
 
Öğle saatlerinde teröristlerden arındırılan 915. Tepe'nin alınması ile  harekatın 10. gününde Afrin'in beş beldesinde 15'i köy, biri köy altı yerleşim  ile 5'i stratejik dağ ve tepe olmak üzere 21 nokta örgütten kurtarılmış oldu.
 
TSK ve harekata destek veren ÖSO güçleri, harekatın önceki günlerinde,  Bülbül beldesinde Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar ve Ursa  köyleri ile Kürdo köy altı yerleşimini, Racu beldesinde Edamanli, Ali Bekki,  Bilal Köy, Ömer Uşağı ve Mamel Uşağı köyleri ve 740.Tepe'yi, Şeyh Hadid  beldesinde Şeyh Hadid Tepesi ve Kara Mitlak köyü, Cinderes beldesinde Hammam köyü  ile Mersides Tepesi'ni, Şeran beldesinde de Burseya Dağı ve Kastel Cündo köyü ele  geçirmişti.

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