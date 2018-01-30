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Son dakika: Afrin'de öldürülen terörist sayısı...

AA |  30 Ocak 2018 Salı - 8:44 | Son Güncelleme : 30 01 2018 - 10:27

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan son dakika açıklamasında, Afrin' yönelik düzenlenen Zeytin Dalı harekatında 649 teröristin öldürüldüğü belirtildi.


Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerince hudutlarda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak amacıyla Suriye'nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup  teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak üzere 20 Ocak saat 17.00'de Zeytin Dalı Harekatı'nın başlatıldığı anımsatıldı.

Açıklamada, harekatın Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan  hakları, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) terörle mücadeleye  yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM  sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde,  Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edildiği vurgulandı.

Harekatın planlama ve icrasında sadece teröristlerin ve onlara ait  barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçlerin hedef alındığının  belirtildiği açıklamada, sivil/masum kişilerin ve çevrenin zarar görmemesi için  her türlü dikkat ve hassasiyetin gösterildiği bildirildi.

Hava Kuvvetlerince gerçekleştirilen hava harekatı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii  olarak kullanılan 3 hedefin imha edildiğinin belirtildiği açıklamada, şu bilgiler  verildi:

"Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre 33 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 649  olmuştur."

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