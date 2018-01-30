Son dakika: Afrin'de öldürülen terörist sayısı...

Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerince hudutlarda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak amacıyla Suriye'nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak üzere 20 Ocak saat 17.00'de Zeytin Dalı Harekatı'nın başlatıldığı anımsatıldı.

Açıklamada, harekatın Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edildiği vurgulandı.

Harekatın planlama ve icrasında sadece teröristlerin ve onlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçlerin hedef alındığının belirtildiği açıklamada, sivil/masum kişilerin ve çevrenin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyetin gösterildiği bildirildi.

Hava Kuvvetlerince gerçekleştirilen hava harekatı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 3 hedefin imha edildiğinin belirtildiği açıklamada, şu bilgiler verildi:

"Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre 33 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 649 olmuştur."