Son dakika açıklaması! 3 saat sürecek, çok kuvvetli...

Meteoroloji uyardı, son dakika açıklaması geldi. 3 saat sürecek. Çok kuvvetli olacak. Uyarıların ardından İstanbul'un bazı ilçelerinde gök gürültülü sağanak yağış başladı. Silivri'de iri taneli dolu yağış devam ederken Tekirdağ'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların önümüzdeki 3 saat süreceği açıklandı. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara çevrelerinde önümüzdeki 4 saat boyunca kuvvetli sağanak beklendiğini duyurdu.

İstanbul'un bazı ilçelerinde gök gürültülü sağanak yağış etkili olurken Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden bir uyarı daha yayınladı. Meteoroloji, Ankara çevrelerinde önümüzdeki 4 saat kuvvetli yağış beklendiğini açıkladı. Batı Karadeniz ile Ankara çevreleri için sarı kodlu uyarıda bulundu.

Silivri'de öğle saatlerinde yağmur ve iri taneli dolu yağdı. Yağış nedeniyle bazı caddelerde su birikintileri oluştu. Bazı alt geçitler sular altında kaldı. Dolu yağışı Çorlu’da da etkisini hissettirdi.

İşte Meteoroloji'nin açıklaması:

Son radar verileri ve meteorolojik değerlendirmelere göre; önümüzdeki 4 saat süresince Ankara çevrelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra Batı Karadeniz (Bolu, Karabük, Kastamonu, Düzce, Zonguldak, Bartın Sinop 'un iç kesimleri) ile Çankırı ve Çorum çevrelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yarın (Cumartesi) sabah saatlerine kadar aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

3 SAAT SÜRECEK

Yapılan son değerlendirmeler ve meteoroloji radarı verilerine göre; Tekirdağ çevrelerinde halen devam etmekte olana sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların önümüzdeki 3 saat süresince etkili olarak kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Öte yandan Cumartesi Kırklareli, Tekirdağ, Çorlu ve İstanbul (Avrupa yakası ağırlıklı) sağanak yağmur, yıldırım yapabilir.