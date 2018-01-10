Son dakika... ABD - Rusya gerilimi artıyor!

ABD Adalet Bakanlığı, Sputnik'in ABD 'de faaliyet gösteren partner şirketi RIA Global LLC'den yabancı ajan olarak kayıt yaptırmasını istedi.

Bakanlık, şirkete 5 Ocak'tan itibaren kayıt yapması için 30 gün süre verdi.

'ABD'DE YÜRÜTTÜĞÜ SİYASAL FFAALİYETLER NEDENİYLE GEREK DUYULDU'

Bakanlık tarafından RIA Global LLC'ye iletilen mektupta "Soruşturmamız kapsamında edindiğimiz bilgiler uyarınca, RIA Global LLC'nin yabancı ajan kanunu (FARA) kapsamında kayıt olması gerektiğine karar verdik. Şirketin yasa kapsamında kayıt ettirme zorunluluğuna ABD'de yürüttüğü siyasal faaliyetler nedeniyle gerek duyulmuştur" ifadeleri kullanıldı.

RIA Global LLC şirketi, Sputnik ve Russia Today'in (RT) de bağlı olduğu Rossiya Segodnya adına ABD'de faaliyet gösteriyor. ABD'li gazetecilerin çalıştığı şirket, haber ve radyo programları hazırlıyor.

ABD, daha önce de lobicilik yapan kuruluşların ABD'de yabancı ajan olarak kayıtlı olması gerektiğini öngören FARA yasası kapsamında RT'nin kayıt edilmesini zorunlu tutmuştu.

RT, daha sonra karara uyup istenen şekilde kayıt yaptırmıştı. ABD ise bunun ardından kanal çalışanlarının Kongre binasındaki akreditasyonunu kaldırmıştı.