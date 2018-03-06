07 Mart 2018 Çarşamba
İSTANBUL 
14°C / 12°C
GALERİ VİDEO
BIST 116.710 -0.20 EURO 4,7230 0.35
USD 3,8010 0.20 ALTIN 162,750 0.72
CANLI BORSA
TÜMÜ

Son Dakika: ABD elçiliği yarın açık

06 Mart 2018 Salı - 18:54 | Son Güncelleme : 06 03 2018 - 21:25

Yarın büyükelçilikte tüm hizmetler verilecek. ABD Büyükelçiliği Sözcüsü David Gainer, ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinin yarın açık olacağı ve tüm hizmetlerin verileceğini bildirdi. Gainer açıklamasında, "Türk polisinin tesislerimizin ve personelimizin güvenliği için verdiği güçlü destekten dolayı minnetrarız" dedi.


ABD’nin Ankara Büyükelçiliği, DEAŞ’ın ABD vatandaşlarına ve personeline yönelik eylem yapacağı istihbaratı nedeniyle kapatılmıştı. ABD Büyükelçilik Sözcüsü David Gainer, Büyükelçiliği'nin yarın hizmet vereceğini açıkladı. 
 
ABD Büyükelçilik Sözcüsü David Gainer, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin yarın açılacağını söyledi. Gainer, yarın elçilikte tüm hizmetlerin verileceğini söyledi ve 'Türk polisinin tesislerimizin ve personelimizin güvenliği için vermeye devam ettiği güçlü destekten dolayı minnettarız.' dedi

ETİKETLER

©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.