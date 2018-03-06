Son Dakika: ABD elçiliği yarın açık

Yarın büyükelçilikte tüm hizmetler verilecek. ABD Büyükelçiliği Sözcüsü David Gainer, ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinin yarın açık olacağı ve tüm hizmetlerin verileceğini bildirdi. Gainer açıklamasında, "Türk polisinin tesislerimizin ve personelimizin güvenliği için verdiği güçlü destekten dolayı minnetrarız" dedi.

