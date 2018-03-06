Son Dakika: ABD elçiliği yarın açık

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği, DEAŞ’ın ABD vatandaşlarına ve personeline yönelik eylem yapacağı istihbaratı nedeniyle kapatılmıştı. ABD Büyükelçilik Sözcüsü David Gainer, Büyükelçiliği'nin yarın hizmet vereceğini açıkladı.
ABD Büyükelçilik Sözcüsü David Gainer, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin yarın açılacağını söyledi. Gainer, yarın elçilikte tüm hizmetlerin verileceğini söyledi ve 'Türk polisinin tesislerimizin ve personelimizin güvenliği için vermeye devam ettiği güçlü destekten dolayı minnettarız.' dedi