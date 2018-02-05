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Son dakika... ABD'den ümidi kestiler!

05 Şubat 2018 Pazartesi - 12:23 | Son Güncelleme : 05 02 2018 - 12:23

Teröristbaşı Salih Müslim, hiçbir ülkeden Afrin konusunda destek alamayınca, “Biz Suriye’den ayrılmak istediğimizi söylemedik” diyerek Esad’dan yardım istedi.


Afrin’e yapılan operasyonun durdurulması için ABD, Rusya ve Fransa’dan defalarca yardım isteyen teröristbaşı Salih Müslim, beklediği destek gelmeyince ağız değiştirdi. Operasyondan kısa süre önce yurtdışına kaçan Müslim, yaptığı açıklamada, Rusya’nın Afrin’den çekilirken kendilerine haber vermediğini öne sürdü.
 
ABD’DEN ÜMİDİ KESTİ 
 
Türkiye’nin Münbiç’e düzenleyeceği olası bir operasyonda ABD yardımından ümidi kesen Müslim, “Hiçbir devletten bizi savunmasını istemiyoruz. Münbiç halkı DSG’yle birlikte kentini savunacaktır” dedi. Kapılarının “Her türlü ittifak için açık olduğunu” söyleyerek Esed rejimine göz kırpan Müslim, “Biz şu ana kadar Suriye’den ayrılmak istediğimizi söylemedik” dedi
 

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