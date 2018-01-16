Son dakika... ABD'den Türkiye'ye işaret geldi!

ABD liderliği Suriye'nin kuzeyinde kurulan koalisyonun sözcüsü Ryan Dillon, yabancı bir gazetecinin Türkiye'nin muhtamel Afrin operasyonuna ilişkin sorusu üzerine "Afrin, koalisyonun operasyon sahası içinde yer almıyor" cevabını verdi.
Açıklamayı Twitter adresinden duyuran gazeteci Wladimir van Wilgenburg, Dillon’un kendi sorusuna “Afrin, koalisyonun operasyon alanı içerisinde değil” yanıtını verdiğini belirtti.
.@coalition spokesperson reaction towards possible Turkish attack on Efrin: "Afrin is not located within the Coalition's area of operations"— Wladimir (@vvanwilgenburg) 16 Ocak 2018