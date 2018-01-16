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Son dakika... ABD'den Türkiye'ye işaret geldi!

16 Ocak 2018 Salı - 14:30 | Son Güncelleme : 16 01 2018 - 14:30

Koalisyon sözcüsü Ryan Dillon, bugünkü basın toplantısında bir soru üzerine Türkiye'nin muhtemel Afrin harekâtına Pentagon'un engel olmayacağı işaretini verdi.


ABD liderliği Suriye'nin kuzeyinde kurulan koalisyonun sözcüsü Ryan Dillon, yabancı bir gazetecinin Türkiye'nin muhtamel Afrin operasyonuna ilişkin sorusu üzerine "Afrin, koalisyonun operasyon sahası içinde yer almıyor" cevabını verdi.
 
Açıklamayı Twitter adresinden duyuran gazeteci Wladimir van Wilgenburg, Dillon’un kendi sorusuna “Afrin, koalisyonun operasyon alanı içerisinde değil” yanıtını verdiğini belirtti.
 

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