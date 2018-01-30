Son dakika... ABD: Türkiye'ye karşı...

Amerika'nın Sesi'nin haberine göre Washington'daki düşünce kuruluşlarından Hudson Enstitüsü'nde konu masaya yatırıldı.

BUSH'UN DANIŞMANI DA KATILDI

Panele, Hudson Enstitüsü'nde Asya ve Ortadoğu ilişkileriyle uluslararası güvenlik konularında uzman Eric Brown'la, yine Hudson Enstitüsü'nden Bush döneminin Ulusal Güvenlik Konseyi üyesi ve o dönemde Dışişleri Bakanlığı danışmanı ve Savunma Bakanı Müsteşar Yardımcısı Ortadoğu uzmanı Michael Doran katıldı.

"TÜRKİYE HAYATİ BİR ORTAK"

Doran, "Eğer Ortadoğu'da hayati çıkarımız varsa ve bölgede önemli bir rol oynamak istiyorsak, bunu ortaklarımızla yapmalıyız. Eğer bunu ortaklarla yapacaksak ve bölgede önemli miktarda gücümüz yoksa ortaklarımızın da gündemlerini dikkate almalıyız. Bu durumda, bölgeye baktığımızda çok basit bir soru gündeme geliyor. Türkiye'nin çıkarlarını görmezden gelebilir miyiz? Bence cevap kesinlikle hayır, çünkü Türkiye hayati bir ortak" dedi.

"TÜRKİYE'YE KARŞI DÜRÜST DAVRANILMIYOR"

Doran'ın, "Kendimizi kandırmayalım, YPG-PKK'dır' dedi ve Türkiye'ye karşı dürüst davranılmıyor" ifadesi ise dikkat çekti.